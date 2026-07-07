A Napoli il prezzo del biglietto della metro sale da 1,50 a 1,60 euro, con un incremento di 10 centesimi. La Giunta regionale della Campania ha approvato nuove tariffe per i servizi di trasporto pubblico locale su ferro, gomma e mare. La modifica riguarda anche autobus e funicolari, che vedranno aumenti simili nelle tariffe. La decisione entrerà in vigore a breve, senza indicazioni sui tempi precisi di attuazione.

La Giunta regionale della Campania ha approvato le nuove tariffe regionali per i servizi di trasporto pubblico locale su ferro, gomma e mare. A Napoli il costo del biglietto della metro prevede un aumento di 10 centesimi: la tariffa per una corsa semplice passerà da 1,50 a 1,60 euro. Stesso aumento anche per i biglietti urbani di bus e funicolari: da 1,30 euro la corsa semplice costerà 1,40. Anche i ticket per le isole (Capri, Ischia e Procida) costeranno 10 centesimi in più. Mentre per gli spostamenti extraurbani nelle varie province della Campania gli adeguamenti tariffari prevedono aumenti che vanno da 10 a 40 centesimi. Non subiscono variazioni di prezzo gli abbonamenti mensili e annuali, al fine di non gravare sugli utenti fidelizzati. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Trasporti, a Napoli aumentano di 10 centesimi i biglietti di metro, bus e funicolari

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