A Napoli, la società di trasporto pubblico ha annunciato la sospensione anticipata di alcune linee di metropolitana e funicolari nei giorni 23 e 24 aprile. La Metro Linea 6 e le funicolari di Mergellina e Chiaia non saranno operative nel pomeriggio di quei giorni, con l'ultimo servizio a Mergellina previsto alle 14. La decisione riguarda specifici blocchi ai trasporti programmati per quelle date.

? Cosa sapere Anm blocca Metro Linea 6 e funicolari di Mergellina e Chiaia il 23 e 24 aprile.. L'ultimo servizio a Mergellina sarà alle 14.10 e la Linea 6 alle 13.50 di venerdì.. Giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2026, l’Anm dispone chiusure anticipate per la funicolare di Mergellina e la Metro Linea 6, con la funicolare di Chiaia che terminerà le corse alle 22.00 di venerdì. deve spostarsi tra i quartieri della città, i cambiamenti ai servizi di trasporto saranno immediati. Giovedì 23 aprile, il servizio della funicolare di Mergellina subirà un primo restringimento dell’orario, con l’ultima corsa prevista per le 14.10. Questo limite temporale riguarderà anche la giornata di venerdì 24 aprile, mantenendo invariato l’orario delle 14.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, blocchi ai trasporti: stop anticipato a Metro 6 e funicolari

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