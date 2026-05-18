Sciopero dei trasporti a Napoli gli aggiornamenti | servizio attivo per metro e funicolari

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, il trasporto pubblico locale funziona regolarmente, con metro e funicolari attivi, nonostante lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'organizzazione sindacale Usb. Non sono stati segnalati disagi significativi per i passeggeri e le corse sono proseguite secondo il normale orario. La manifestazione riguarda esclusivamente alcune categorie di lavoratori e non ha causato interruzioni o ritardi nelle principali linee di trasporto pubblico della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non si registrano particolari disagi per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli in virtù dello sciopero generale di 24 ore proclamato dall'organizzazione sindacale Usb.Regolarmente attive la Linea 1 e la Linea 6 della metropolitana, così come le funicolari Centrale, di Chaia e di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sciopero dipendenti Eav, disagi a Napoli e in provincia

Video Sciopero dipendenti Eav, disagi a Napoli e in provincia

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pasqua e Pasquetta a Napoli, il piano trasporti di Anm: gli orari di metro, bus e funicolari

Napoli, blocchi ai trasporti: stop anticipato a Metro 6 e funicolari? Cosa sapere Anm blocca Metro Linea 6 e funicolari di Mergellina e Chiaia il 23 e 24 aprile.

sciopero dei trasporti aSciopero generale di 24 ore, trasporti a rischioTrasporti a rischio lunedì per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall' Usb (Unione Sindacale di Base). L'Usb raccoglie l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla e proclama lo sciopero ge ... ansa.it

sciopero dei trasporti aSciopero generale oggi 18 maggio dei trasporti: Atm Milano e Atac Roma in tilt. Stop anche a treni, scuola e sanitàLa mobilitazione di 24 ore coinvolge trasporti, scuola e sanità, con cancellazioni e ritardi sui treni e riduzioni del servizio nelle principali città, mentre restano attive le fasce di garanzia previ ... firstonline.info

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web