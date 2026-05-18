Sciopero dei trasporti a Napoli gli aggiornamenti | servizio attivo per metro e funicolari

A Napoli, il trasporto pubblico locale funziona regolarmente, con metro e funicolari attivi, nonostante lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'organizzazione sindacale Usb. Non sono stati segnalati disagi significativi per i passeggeri e le corse sono proseguite secondo il normale orario. La manifestazione riguarda esclusivamente alcune categorie di lavoratori e non ha causato interruzioni o ritardi nelle principali linee di trasporto pubblico della città.

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