Una donna ucraina è stata denunciata per aver trasformato la propria abitazione in una clinica estetica abusiva. Sono stati riscontrati trattamenti come blefaroplastica, filler, rinofiller e iniezioni di tossina botulinica eseguiti senza autorizzazioni ufficiali. Le sostanze utilizzate sono ancora sotto esame dagli inquirenti, che indagano sulla provenienza e sulla sicurezza dei materiali impiegati. Nessuna autorizzazione sanitaria o professionale era presente durante le procedure.

Bergamo, 7 luglio 2026 – Blefaroplastica, filler labbra, rinofiller e iniezioni di tossina botulinica. Trattamenti di chirurgia e medicina estetica effettuati in modo completamente abusivo e pure con sostanze la cui provenienza è ancora al vaglio degli inquirenti. A improvvisarsi una professionista della bellezza era una donna ucraina che è stata scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica. La donna operava all'interno di uno studio privato, in assenza di titolo e di qualsiasi autorizzazione sanitaria, allestito completamente in nero presso la propria abitazione, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Trasforma la sua casa in una clinica estetica abusiva (e pure pericolosa): denunciata una donna ucraina

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