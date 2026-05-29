L’Integrazione della medicina estetica nello studio odontoiatrico | verso una nuova visione clinica del volto

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’odontoiatria moderna si sta ampliando includendo la medicina estetica per migliorare l’armonia del volto complessivo. Questa integrazione sta diventando parte integrante delle pratiche cliniche quotidiane, spostando l’attenzione dalla sola cura del sorriso a interventi che coinvolgono anche aspetti estetici del volto. La tendenza non si basa su scelte commerciali o mode passeggero, ma su una trasformazione delle competenze e delle tecniche adottate dai professionisti del settore.

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Il perimetro dell’odontoiatria moderna sta vivendo una profonda trasformazione. Oggi la cura del sorriso non può più prescindere dall’armonia complessiva del volto, e l'integrazione della medicina estetica nella pratica quotidiana non rappresenta una moda o un accessorio commerciale, bensì la. 🔗 Leggi su Today.it

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