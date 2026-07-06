Piano Mattei Flavio Cattaneo e Fabrizio Saggio siglano protocollo d’intesa per rafforzare impegno in transizione energetica e sviluppo Paesi africani

Il 23 aprile, Fabrizio Saggio e Flavio Cattaneo hanno firmato un protocollo d’intesa. L’accordo mira a rafforzare l’impegno nel settore della transizione energetica e nello sviluppo dei Paesi africani. Saggio rappresenta la struttura incaricata dell’attuazione del Piano Mattei per l’Africa, mentre Cattaneo è presidente di Enel Foundation e CEO del Gruppo Enel. La firma si inserisce in un contesto di collaborazione tra le parti per promuovere progetti energetici nel continente africano.

Il Coordinatore della Struttura per l’attuazione del Piano Mattei per l’Africa Fabrizio Saggio e il Presidente di Enel Foundation e CEO del Gruppo Enel Flavio Cattaneo hanno siglato un protocollo d’intesa per rafforzare l’impegno per la transizione energetica e lo sviluppo dei Paesi africani. L’obiettivo è creare percorsi di formazione sempre più rispondenti ai bisogni dei territori con particolare attenzione alle giovani generazioni, all’empowerment femminile e all’accesso al mercato del lavoro, valorizzando le competenze locali e contribuendo alla crescita di professionisti in grado di guidare il cambiamento in campo energetico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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