Un bus è uscito di strada questa mattina lungo la strada provinciale tra Maranola e Castellonorato, a Formia. Nell'incidente è morto uno dei passeggeri, mentre altri sono rimasti feriti. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di salvataggio e ricostruzione della dinamica. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale che collega Maranola e Castellonorato, frazioni di Formia. Poco prima delle 7, un autobus urbano è uscito dalla carreggiata ed è finito nel terreno sottostante. Il bilancio è di un passeggero morto e di altre persone rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, le condizioni degli altri coinvolti non sarebbero gravi. L’ipotesi del malore dell’autista. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. L’ipotesi al momento presa in considerazione è che il conducente sia stato colto da un improvviso malore, perdendo il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Formia: bus finisce fuori strada. Morto uno dei passeggeri

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Incidente tra un autobus Atvo e un'auto: un morto e 5 feriti a Portegrandi

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