Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada Setteponti Levante, nel territorio di Loro Ciuffenna. Un'auto si è ribaltata ed è uscita di strada, provocando la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi.

Loro Ciuffenna (Arezzo), 26 aprile 2026 – Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, lungo la Setteponti Levante a Loro Ciuffenna. Un uomo di 39 anni è morto sul posto dopo il ribaltamento del mezzo sul quale stava viaggiando. In base a quanto appreso, nell’impatto è rimasto ferito anche un ragazzo di 25 anni che viaggiava insieme a lui: è stato trasportato con l’elisoccorso alle Scotte di Siena in codice rosso. Intervenuti sul posto automedica del Valdarno, ambulanza BLSD di Loro Ciuffenna, Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Problemi si sono registrati per la circolazione deviata su viabilità alternativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terribile incidente, auto si ribalta e finisce fuori strada. Un morto e un ferito grave

TERRIBILE INCIDENTE TRA AUTO E MICROCAR: MORTO UN 17ENNE. LO SCHIANTO A ROMA

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