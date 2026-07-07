Tragedia in Italia uomo muore schiacciato da un mezzo per il trasporto della legna

Da thesocialpost.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 75 anni è morto questa mattina a Rosta, in provincia di Torino, dopo essere stato schiacciato da un mezzo per il trasporto della legna. L’incidente si è verificato nel cortile di una proprietà privata, dove l’uomo si trovava vicino al veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più niente da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

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Drammatico incidente nella mattinata di oggi a Rosta, in provincia di Torino, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un veicolo utilizzato per il trasporto della legna. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 in strada vicinale Meinardi. Per cause ancora in corso di accertamento, l’anziano è rimasto schiacciato dal mezzo, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, supportati dall’équipe del Servizio regionale di elisoccorso. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il 75enne non è stato possibile fare nulla: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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