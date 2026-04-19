Tragedia a Itri | un uomo muore schiacciato dal suo trattore

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile nelle campagne di Itri, tra le località Margherita e Vallefredda. Un uomo è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando, causando la sua morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gestire la situazione.

Tragedia a Itri, dove nel pomeriggio di sabato 18 aprile, un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle campagne, tra le località Margherita e Vallefredda. La vittima è Gregorio Pennacchia, 63enne, rimasto schiacciato dal suo trattore.Secondo quanto appreso dai colleghi di Radio Show.🔗 Leggi su Latinatoday.it Tragedia tra Pallagorio e Casabona trattore precipita in un burrone di 100 metri, due morti e ferito Notizie correlate Perugia. Eolo Monelletta muore schiacciato dal trattore a Sant’Enea: tragedia a PasquettaSecondo quanto ricostruito, il terreno scosceso e probabilmente la presenza di alcune buche potrebbero aver provocato il ribaltamento del mezzo, che... Uomo di 64 anni muore sul colpo schiacciato dal trattoreTragedia nella mattinata di oggi – mercoledì 11 marzo – a Serle, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto in un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: SCHIACCIATO DAL TRATTORE: TRAGEDIA A ITRI; Tragedia a Suio Terme: muore in piscina un bambino di 7 anni, risucchiato da un bocchettone; Dramma nel pontino: 63enne muore schiacciato dal trattore. La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri. Oggi comunità di Premariacco piange la scomparsa del suo compaesano, molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale. Ecco chi era la vittima. Leggi l'articolo - facebook.com facebook Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. x.com