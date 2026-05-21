Nella serata di oggi, nel comune di Ferentillo, un uomo di 90 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. Il trattore che guidava si è ribaltato, provocando la sua schiacciatura. L’incidente è avvenuto in un uliveto della zona, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’accaduto è oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Ferentillo (Terni), 21 maggio 2026 – Grave incidente nella serata di oggi, 21 maggio, nel comune di Ferentillo, dove un uomo ultra novantenne ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore agricolo che stava conducendo. L’allarme è scattato poco dopo le 20. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, l’anziano si trovava all’interno di un uliveto quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo sotto il suo peso. Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari, ma ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato purtroppo inutile. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco partita dalla centrale di Terni, che ha operato per il recupero della salma e la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si ribalta col trattore, tragedia in un uliveto: muore a 90 anni schiacciato mezzo che stava conducendo

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