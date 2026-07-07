Milano ciclista travolta da tir a Milano | muore a 67 anni

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, poco prima delle 13, una ciclista di 67 anni è stata investita da un tir all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni. Dopo l’incidente, è stata portata in codice critico all’ospedale Niguarda, dove è deceduta poco dopo. L’incidente è avvenuto in un punto trafficato della città. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni. Una donna di 67 anni, in bicicletta, è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata, in condizioni critiche, all’ ospedale Niguarda. La Polizia Locale è sul posto e sta cercando di risalire alla dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il camion, proveniente da via Colleoni, stava svoltando a destra all’incrocio del semaforo con via Gattamelata quando ha investito la ciclista. Dai primi accertamenti, non è chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali oppure viaggiasse lungo via Colleoni a fianco dell’autocarro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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