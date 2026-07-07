Ciclista di 67 anni travolta e uccisa da un camion in via Gattamelata | il mezzo aveva un sensore

Da milano.repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 67 anni è stata investita e uccisa questa mattina in via Gattamelata, tra via Colleone e via Gattamelata. Il camion coinvolto aveva un sensore di rilevamento. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13. La donna è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Travolta e uccisa da un camion. Una donna di sessantasette anni, italiana, residente in città, è morta questa mattina in un tragico incidente avvenuto poco prima delle 13 tra via Colleone e via Gattamelata. La vittima, secondo i primi accertamenti, si trovava a bordo di una bicicletta ed è stata centrata da un mezzo pesante guidato da un uomo di trentatré anni, che si è fermato. Soccorsa in condizioni disperate, con traumi multipli, la sessantasettenne è stata trasportata al Niguarda con le manovre rianimatorie in corso, ma una volta in ospedale è stata dichiara morta. I rilievi del caso sono affidati agli agenti della polizia locale. I vigili stanno cercando di ricostruire se la vittima stesse attraversando sulle strisce quando il camion ha svoltato a destra o se la bici procedesse accanto al mezzo pesante, che l’ha poi travolta. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

ciclista di 67 anni travolta e uccisa da un camion in via gattamelata il mezzo aveva un sensore
© Milano.repubblica.it - Ciclista di 67 anni travolta e uccisa da un camion in via Gattamelata: il mezzo aveva un sensore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incidente a Milano, ciclista investita e uccisa da un camion in via Gattamelata, all'altezza di un incrocio

È Anila Kurçani la ciclista morta travolta da un camionMercoledì mattina, in via Vittorio Veneto a Bolzano, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una ciclista.

Temi più discussi: Malore in bicicletta, grave un uomo di 67 anni; Ciclista investito, trasportato a Careggi in elicottero; Ciclista investito su via Canosa, 49enne in prognosi riservata; Ciclista investito trasferito a Careggi.

ciclista di ciclista di 67 anniInvestita in bicicletta da un camion a CityLife: morta una donna di 67 anniMilano, l’incidente attorno alle 12.30. L’autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani ... msn.com

ciclista di ciclista di 67 anniMilano, ciclista travolta e uccisa da un camionTravolta e uccisa da un camion. Una donna di sessantasette anni, italiana, residente in città, è morta questa mattina in un tragico incidente avvenuto poco prima delle 13 tra via Colleone e via Gattam ... milano.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web