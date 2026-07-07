Ciclista di 67 anni travolta e uccisa da un camion in via Gattamelata | il mezzo aveva un sensore
Una donna di 67 anni è stata investita e uccisa questa mattina in via Gattamelata, tra via Colleone e via Gattamelata. Il camion coinvolto aveva un sensore di rilevamento. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13. La donna è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.
Travolta e uccisa da un camion. Una donna di sessantasette anni, italiana, residente in città, è morta questa mattina in un tragico incidente avvenuto poco prima delle 13 tra via Colleone e via Gattamelata. La vittima, secondo i primi accertamenti, si trovava a bordo di una bicicletta ed è stata centrata da un mezzo pesante guidato da un uomo di trentatré anni, che si è fermato. Soccorsa in condizioni disperate, con traumi multipli, la sessantasettenne è stata trasportata al Niguarda con le manovre rianimatorie in corso, ma una volta in ospedale è stata dichiara morta. I rilievi del caso sono affidati agli agenti della polizia locale. I vigili stanno cercando di ricostruire se la vittima stesse attraversando sulle strisce quando il camion ha svoltato a destra o se la bici procedesse accanto al mezzo pesante, che l’ha poi travolta. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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