Traffico Roma del 07-05-2026 ore 08 | 30

Alle prime ore del mattino del 7 maggio 2026, il traffico sul grande raccordo anulare di Roma si presenta molto intenso. Numerosi veicoli si sono concentrati lungo la carreggiata, causando rallentamenti e code visibili in diverse direzioni. La situazione interessa principalmente le zone di ingresso e uscita principali, con alcuni tratti che già mostrano segni di congestione. La circolazione rimane critica in questa fascia oraria.

Luceverde Roma per il traffico intenso sul grande raccordo anulare segnaliamo i primi incolonnamenti te la via Casilina da via Appia in carreggiata interna e dei rallentamenti su quella esterna tra Prenestina e Tiburtina già in coda il traffico sull'intero percorso è tratto Urbano della A24 roma-l'aquila direzione della tangenziale sulla stessa tangenziale si sta in coda tra via Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico intenso il traffico sulla via Flaminia con quello del grande raccordo anulare in via dei Due Ponti indietro nel centro città analoga situazione sulla via Salaria con cuore tra Fidene e via dei...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-05-2026 ore 08:30 Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG Notizie correlate Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma per il traffico intenso sul grande raccordo anulare segnaliamo i primi incolonnamenti te la via Casilina da via Appia in carreggiata... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Previsioni traffico ponte del 1 maggio; Previsioni traffico a Pasquetta, 4 strade da evitare. I consigli per gli automobilisti in viaggio; Cagliari, dal 30 aprile al 4 maggio cambia il traffico per la festa di Sant’Efisio. Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma per il traffico intenso sul grande raccordo anulare segnaliamo i primi incolonnamenti te la via Casilina da via Appia in carreggiata ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma nord ... romadailynews.it Incidente sul Gra di Roma, all'altezza del km 4, tra Casal del Marmo e Boccea, durante un inseguimento delle forze dell'ordine. Quattro i veicoli coinvolti. Sul posto i sanitari del 118 e il personale Anas. Il traffico è rallentato lungo la carreggiata esterna del Gr - facebook.com facebook