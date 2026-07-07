La quinta edizione di “Timpi Timpi” si è svolta domenica 28 giugno, con una grande partecipazione di pubblico. L’evento ha proposto un percorso a piedi nel paesaggio che circonda il borgo di Motta Filocastro, combinando elementi di arte, storia, natura e gastronomia. Durante la giornata sono stati organizzati vari momenti coinvolgenti, offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare e scoprire il territorio attraverso passeggiate e attività tematiche.

La V edizione dell’evento “timpi timpi” ha registrato una umerosa partecipazione in una giornata (domenica 28 giugno) vissuta con diversi momenti coinvolgenti Un viaggio da rivivere tra arte, storia, natura e buon cibo la V edizione di “Timpi Timpi” (domenica 28 giugno). Il trekking enogastronomico che si snoda tra le colline e i vicoli storici di Motta Filocastro, suggestivo borgo nel comune di Limbadi, ha confermato il successo degli anni passati. Organizzato con passione instancabile dall’ Associazione Culturale Il Tocco APS, in stretta sinergia con i volontari locali e le guide esperte di Kalabria Trekking, l’evento ha registrato più di 100 iscritti, attirando camminatori da tutta la regione e non solo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tra natura, storia, arte e cibo: camminare “timpi timpi” scoprendo il suggestivo paesaggio che circonda il borgo di Motta Filocastro

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Tra natura, storia, arte e cibo: camminare “timpi timpi” per riscoprire il paesaggio che circonda il borgo di Motta FilocastroIl 28 giugno si è svolta la quinta edizione dell’evento “timpi timpi” a Motta Filocastro, con un’alta partecipazione.

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