Domenica 31 maggio, dalle 14 alle 19, sul Lago d'Orta torna "Agire il Paesaggio", incontro sul camminare, in natura e nelle arti performative.Partecipano: Franco Acquaviva (Teatro delle Selve), Francesca Aurilio e Isacco Caraccio (Teatro Selvatico), Andrea Del Duca (Ecomuseo del Lago d'Orta e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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