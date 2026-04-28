Val di Fiastra | 60 km tra borghi e storia per riscoprire il paesaggio

La Val di Fiastra offre un percorso di circa 60 chilometri che attraversa sei borghi medievali, collegati tra loro attraverso sentieri e percorsi escursionistici. Questa area permette di esplorare il paesaggio e le testimonianze storiche della regione, con un itinerario che si estende tra natura e storia. Il percorso è stato ideato per permettere ai visitatori di scoprire i diversi insediamenti e la loro architettura antica.

? Cosa sapere L'Anello della Val di Fiastra collega sei borghi medievali attraverso 60 km di sentieri.. Il progetto Pnrr valorizza il territorio tra Loro Piceno e Urbisaglia con tre appuntamenti estivi.. Sessanta chilometri di sentieri che collegano l’Abbadia di Chiaravalle di Fiastra a sei borghi medievali tra vigneti e rovine romane: l’Anello della Val di Fiastra prosegue il suo percorso dedicato al paesaggio con tre appuntamenti estivi ancora in programma. Il progetto, che ha la nascita dei sentieri nel 2020 grazie all’iniziativa del Festival Borgofuturo+ da parte di un gruppo di camminatori, è oggi sostenuto dal bando Pnrr Borghi attraverso l’iniziativa Qui Val di Fiastra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Val di Fiastra: 60 km tra borghi e storia per riscoprire il paesaggio Notizie correlate 21 marzo: 45 km di bici elettrica tra storia e borghiSabato 21 marzo 2026, l’entroterra siciliano si trasformerà in una grande pista ciclistica dove storia e mobilità sostenibile si incontrano. 15 marzo: 16 km tra vigneti e storia nella Val TidoneDomenica 15 marzo si terrà un’escursione lungo la Via degli Abati, un percorso che collega Pavia a Pontremoli attraversando l’Appennino Emiliano. Una raccolta di contenuti Si parla di: Camminate nell'Anello della Val di Fiastra, sette tappe per leggerne il paesaggio. Camminate nell'Anello della Val di Fiastra, sette tappe per leggerne il paesaggioSessanta chilometri tra riserve naturali, vigneti, colline e rovine romane. È l'Anello della Val di Fiastra, percorso che connette sei borghi medievali (Loro Piceno, Sant'Angelo in Pontano, San Ginesi ... ansa.it Val di Fiastra, il tesoro nascosto delle Marche lontano dal turismo di massaLa Val di Fiastra è un concentrato di bellezze naturalistiche e storiche ideale per chi, da un viaggio, si aspetta non un’esperienza da cartolina, ma l’incontro autentico con lo spirito del luogo. Il ... siviaggia.it