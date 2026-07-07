La Toyota GR Yaris 2026 è stata presentata con un focus sulle prestazioni, in occasione del Rally di Roma Capitale. Il modello si distingue per un motore potenziato e un prezzo che rispecchia le caratteristiche sportive. La vettura continua a puntare sulla versione compatta, con aggiornamenti tecnici che migliorano l’esperienza di guida. La produzione e la commercializzazione sono previste per il prossimo anno, con disponibilità sul mercato italiano.

Una scelta non casuale per la nuova Toyota GR Yaris 2026, quella di debuttare sul mercato italiano passando dalle strade del Rally di Roma Capitale. L'aggiornamento della compatta sportiva giapponese porta sul modello stradale numerose soluzioni già collaudate sui tracciati del mondiale rally Wrc, puntando sul feeling di guida e sull’interfaccia uomo-macchina. Una nuova GR Yaris dal ruolo di laboratorio su ruote, terreno ideale per trasferire nella guida di tutti i giorni le indicazioni e i suggerimenti dei piloti del team Gazoo Racing. Le modifiche principali interessano l'abitacolo, soprattutto nell'impostazione del posto di guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toyota GR Yaris 2026: ancora più Racing. Motore e prezzo

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Toyota Yaris 2026 Nuova Generazione Ufficiale |Design, Motore Ibrido,Interni, Prezzo e Novità Europa

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