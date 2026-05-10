Nuova Toyota Yaris GR 2028 | come sarà il nuovo modello?

Al momento non sono stati mostrati prototipi ufficiali della futura Toyota GR Yaris, ma alcune indiscrezioni e le mosse del reparto sportivo suggeriscono le possibili caratteristiche del nuovo modello. Le informazioni disponibili indicano un orientamento verso aggiornamenti tecnici e stilistici, senza ancora dettagli concreti o immagini ufficiali. La casa automobilistica continua a mantenere riserbo sullo sviluppo, lasciando spazio a speculazioni sulle novità che arriveranno nel 2028.

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Se parli della futura Toyota GR Yaris, al momento Toyota non ha mostrato prototipi ufficiali. Però dalle indiscrezioni e dalla direzione presa da Gazoo Racing si capisce abbastanza bene dove potrebbe andare. Quello che oggi sembra più probabile: design ancora più aggressivo e “rally style”. piattaforma evoluta multi-energia. possibile elettrificazione leggera o full hybrid ad alte prestazioni. motore turbo più potente ma compatibile con normative Euro 7. AWD GR-Four ancora più evoluto. focus enorme su leggerezza e guida analogica. La nuova generazione della Yaris standard dovrebbe arrivare tra 2027 e 2029 con versioni ibride ed elettriche. Per la GR, Toyota sembra voler mantenere una filosofia molto “enthusiast”, anche nell’era elettrificata.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Yaris GR 2028: come sarà il nuovo modello? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuova Toyota Yaris Cross 2026 | Novità su DESIGN e MOTORI: il crossover ibrido giapponese cambia Notizie correlate Nuova Toyota Corolla Cross 2028: come sarà il nuovo modelloEssendo oggi nel 2026, ecco cosa sappiamo sulla futura Toyota Corolla Cross di seconda generazione. Nuova Toyota Yaris Cross restyling: arriva anche la sportiva GR?Il restyling della Toyota Yaris Cross appena presentato è piuttosto conservativo: cambia soprattutto il frontale (griglia a nido d’ape, nuova firma...