È stato presentato il restyling della Toyota Yaris Cross, che mantiene sostanzialmente le stesse caratteristiche meccaniche e la piattaforma del modello precedente. Le novità riguardano principalmente il frontale, con una nuova griglia a nido d’ape e una firma luminosa aggiornata. Per il mercato italiano, la gamma rimane composta esclusivamente dal motore ibrido full hybrid da 131 cavalli. Inoltre, si parla di una versione sportiva denominata GR.

Il restyling della Toyota Yaris Cross appena presentato è piuttosto conservativo: cambia soprattutto il frontale (griglia a nido d’ape, nuova firma luminosa) mentre meccanica e piattaforma restano le stesse, con il full hybrid da 131 CV come unica motorizzazione per l’Italia. Esiste già un allestimento GR Sport, ma è più “estetica + assetto” che realmente sportiva: sospensioni riviste, look dedicato e interni più grintosi, senza aumenti di potenza. Come potrebbe essere una vera “Yaris Cross GR” (non solo GR Sport). Se Toyota decidesse di fare una versione GR vera (sullo stile della Toyota GR Yaris), cambierebbe parecchio. Ecco cosa è realistico aspettarsi: Motore e prestazioni.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Yaris Cross restyling: arriva anche la sportiva GR?

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