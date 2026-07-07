Tour de France quarta tappa | Pedersen regola i compagni d' attacco cambia la maglia gialla
Nella quarta tappa del Tour de France, lunga 181,9 km da Carcassonne a Foix, Pedersen ha battuto i compagni d’attacco e si è aggiudicato la tappa. La corsa non ha visto uno sprint finale, ma un attacco a lunga distanza. La maglia gialla è passata a un altro corridore, dopo che Pedersen ha conquistato la vittoria di tappa. La frazione si è conclusa senza ulteriori incidenti di rilievo.
La 4a tappa del Tour de France, coi 181.9km movimentati da Carcassonne a Foix, non ci regala il primo sprint della Grande Boucle. Un maxi-attacco composto da 34 corridori, poi ridotti a una decina d'unità dall'ultima salita, porta infatti all'arrivo la prima fuga del Tour: è vittoria per Mads Pedersen (Lidl-Trek), che regola tutti all'arrivo. Cambia anche la maglia gialla, visto che il gruppo arriva a 12'58": il norvegese Traeen (Uno-X) è il nuovo leader., La 4a tappa del Tour de France ci consegna il capolavoro della Lidl-Trek e di Mads Pedersen, che trionfano sul traguardo di Foix dopo una tappa decisamente movimentata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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