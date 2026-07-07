Tour de France quarta tappa | Pedersen regola i compagni d' attacco cambia la maglia gialla

Notizia in breve

Nella quarta tappa del Tour de France, lunga 181,9 km da Carcassonne a Foix, Pedersen ha battuto i compagni d’attacco e si è aggiudicato la tappa. La corsa non ha visto uno sprint finale, ma un attacco a lunga distanza. La maglia gialla è passata a un altro corridore, dopo che Pedersen ha conquistato la vittoria di tappa. La frazione si è conclusa senza ulteriori incidenti di rilievo.