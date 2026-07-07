Mads Pedersen della Lidl-Trek ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2026. Traeen ha preso la maglia gialla dopo la gara. Pedersen ha tagliato il traguardo prima degli altri, confermando la sua posizione nella tappa. La corsa si è conclusa con la vittoria del danese, mentre Traeen ha indossato la maglia gialla, che rappresenta il leader della classifica generale.

Tour de France 2026: Mads Pedersen Trionfa nella Quarta Tappa. Il danese Mads Pedersen, atleta della Lidl-Trek, ha dimostrato tutta la sua determinazione vincendo la quarta tappa del Tour de France 2026. La frazione, che si è disputata nella giornata di oggi, ha coperto un percorso di 181,9 km da Carcassonne a Foix. Pedersen ha brillato in questa tappa perfetta per le sue caratteristiche, facendosi largo tra i concorrenti e portando a casa una vittoria di prepotenza. Prestazione Eccellente di Mads Pedersen. Mads Pedersen non ha solo vinto, ma si è inserito attivamente nella fuga di giornata, un’azione strategica che ha messo in mostra le sue capacità ciclistiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pedersen vince la 4ª tappa del Tour; Traeen conquista la maglia gialla.

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