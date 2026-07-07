tour de france 2026 pedersen vince la quarta tappa

Mads Pedersen ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2026, corsa su 181,9 chilometri da Carcassonne a Foix. Il ciclista danese, appartenente alla squadra Lidl-Trek, ha concluso la gara con uno sprint nel finale, arrivando prima degli altri concorrenti. La tappa si è conclusa con questa vittoria per Pedersen, che ha tagliato il traguardo in prima posizione.

Mads Pedersen vince la quarta tappa del Tour de France 2026 (181,9 chilometri da da Carcassonne a Foix). Il corridore danese della Lidl-Trek ha tagliato il traguardo dopo uno sprint nel finale. Torstein Traeen, norvegese di Uno-X Mobility, conquista invece la maglia gialla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tour de France™ (@letourdefrance) All’arrivo Pedersen ha preceduto Quinn Simmons (Lidl Trek), Raul Garcia Pierna (Movistar), Marco Frigo (Nsn Cycling Team) e Rasmes Debruyne (Uci WorldTeam Alpecin–Deceuninck). La precedente Maglia gialla era Tadej Pogacar. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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