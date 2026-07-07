Tour de France 4a tappa Carcassonne-Foix | oggi altre salite i favoriti

Notizia in breve

Oggi si svolge la quarta tappa del Tour de France 2026, da Carcassonne a Foix, lunga 181,9 chilometri. La corsa include diverse salite, che potrebbero favorire i ciclisti specializzati in salite. La partenza è prevista alle 13. Non sono stati segnalati eventi particolari o incidenti durante la giornata. La tappa vede la partecipazione di favoriti e ciclisti di punta, pronti ad affrontare le salite previste lungo il percorso.