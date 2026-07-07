Tour de France 4a tappa Carcassonne-Foix | oggi altre salite i favoriti

Da sportface.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolge la quarta tappa del Tour de France 2026, da Carcassonne a Foix, lunga 181,9 chilometri. La corsa include diverse salite, che potrebbero favorire i ciclisti specializzati in salite. La partenza è prevista alle 13. Non sono stati segnalati eventi particolari o incidenti durante la giornata. La tappa vede la partecipazione di favoriti e ciclisti di punta, pronti ad affrontare le salite previste lungo il percorso.

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Il Tour de France 2026 propone oggi la 4ª frazione da Carcassonne a Foix di 181.9 chilometri, un appuntamento per cacciatori di classiche, via dalle ore 13.10, come sempre favorito Pogacar. Tour de France, anche oggi il favorito è Pogacar? Dopo 3 tappe la situazione vede Tadej Pogacar in maglia gialla grazie al successo di Les Angles. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG precede Jonas Vingegaard. I 2 rivali hanno lo stesso tempo nella generale, ma il regolamento premia il leader per la somma dei piazzamenti ottenuti in 2 tappe. Al 3° posto si trova Remco Evenepoel staccato di 23 secondi, seguito da Isaac del Toro a 24 secondi. La gara di oggi si preannuncia molto combattuta fin dalle fasi iniziali. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Tour de France, 4a tappa Carcassonne-Foix: oggi altre salite, i favoriti
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