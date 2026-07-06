Domani si svolgerà la quarta tappa del Tour de France, da Carcassonne a Foix, lunga 181,9 km. La frazione prevede un dislivello complessivo di 2700 metri e include quattro salite. Oggi il giro è approdato in Francia con la terza tappa, mentre domani sarà la prima partenza sul suolo francese dell’edizione 2026.

Oggi il Tour è arrivato in Francia con la terza tappa, e domani, martedì 7 luglio, ci sarà la prima partenza sul suolo francese dell’edizione 2026: quarta tappa, Carcassonne-Foix, 181,9 km. La meravigliosa Carcassonne, nella regione dell’Aude, città patrimonio mondiale dell’Unesco ai piedi dei Pirenei francesi con il suo castello medievale, zona dell’eresia catara e di persecuzioni violentissime, terra infuocata dal caldo. È una giornata spaccagambe da 2700 metri di dislivello, con quattro salite, ideale per le fughe. I big resteranno vigili, in testa al gruppo, a controllare. Si riparte con questa classifica: Pogacar in maglia gialla, secondo Vingegaard con lo stesso tempo dello sloveno, terzo Evenepoel a 23”, quarto Del Toro a 24”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, domani la tappa da Carcassonne a Foix: 2700 metri di dislivello e quattro salite

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