Tour de France 2026 tappa di oggi Carcassonne-Foix | orari tv favoriti Altro assaggio di Pirenei

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si è corsa la quarta tappa del Tour de France 2026, da Carcassonne a Foix, attraversando i Pirenei. La frazione si è concentrata su fughe e attacchi tra i ciclisti, con partenze di gruppo e tentativi di scappata. La gara è iniziata al mattino e si è conclusa nel primo pomeriggio, trasmessa in diretta televisiva. I favoriti erano pronti a sfruttare le salite e le discese del percorso.

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Nuovo appuntamento  mosso  al Tour de France 2026. Quarta tappa: spazio finalmente alle fughe? Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con programma, percorso e favoriti. PERCORSO. Si parte da Carcassonne e si arriva a Foix dopo 181.9 chilometri totali. Dopo una partenza piatta si inizia subito a salire con il Col de Villerouge (8.6 km al 3% di pendenza media) ed il primo GPM, quello del Col de Bedos (3.3 km al 4,4% di pendenza media), seguito subito dal Col du Paradis (5.8 km al 4,1% di pendenza media). Da qui la lunga discesa ed un breve tratto in pianura che porteranno ai piedi del Col de Coudons (10.7 km al 5,5% di pendenza media). Poi si rimarrà in quota per affrontare solo successivamente la discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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