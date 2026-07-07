Tour de France 2026 tappa di oggi Carcassonne-Foix | orari tv favoriti Altro assaggio di Pirenei

Notizia in breve

Oggi si è corsa la quarta tappa del Tour de France 2026, da Carcassonne a Foix, attraversando i Pirenei. La frazione si è concentrata su fughe e attacchi tra i ciclisti, con partenze di gruppo e tentativi di scappata. La gara è iniziata al mattino e si è conclusa nel primo pomeriggio, trasmessa in diretta televisiva. I favoriti erano pronti a sfruttare le salite e le discese del percorso.