Il Tour de France 2026 prosegue domani con la quarta tappa, che si svolgerà interamente in Francia. La frazione partirà da Carcassonne e si concluderà a Foix, coprendo una distanza di 181 chilometri. La corsa è prevista nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. Questa tappa rappresenta la prima del percorso a essere disputata completamente nel territorio francese.

Il Tour de France 2026 proseguirà domani con una nuova frazione piuttosto mossa. La quarta tappa infatti sarà la prima ad essere corsa totalmente sul territorio francese con partenza da Carcassone ed arrivo a Foix dopo 181.9 chilometri. Ci sarà ancora spazio per le salite con 4 GPM (racchiusi nella parte centrale) che anticiperanno l’arrivo in discesa. Frazione quindi di difficile lettura che potrebbe favorire la fuga, la prima di questo Tour, oppure un arrivo ristretto in volata. Sarà infatti difficile fare una selezione vera e proprio sull’ultima salita di giornata, posta a circa 35 chilometri dal traguardo. I big dovranno però sempre controllare la situazione e non farsi trovare impreparati per non perdere secondi che potrebbero essere importanti in una classifica generale ancora molto corta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Carcassonne-Foix: percorso, orari, tv

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