Tour de France 2026 tappa di oggi Granollers-Les Angles | orari tv favoriti Assaggio di Pirenei
La terza tappa del Tour de France 2026 collega Granollers a Les Angles, attraversando i Pirenei. La frazione, che si svolge tra Spagna e Francia, presenta un percorso impegnativo e complesso da interpretare. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari ancora da definire. Tra i favoriti ci sono ciclisti specializzati nelle salite e nelle tappe di montagna, pronti a affrontare le asperità del tracciato.
Terza tappa per il Tour de France 2026. La carovana si sposta dalla Spagna alla Francia passando ovviamente dai Pirenei. Frazione tutt’altro che semplice, da interpretare. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.10 PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2026. Partenza da Granollers, 195,9 chilometri per arrivare a Les Angles con quasi 4000 metri di dislivello nei Pirenei Orientali. La giornata inizia con la Côte de Sant Feliu de Codines (7,6 chilometri al 4,5%). Il disegno del percorso diventa decisamente impegnativo nel finale con la scalata del Col de Toses (9,3 chilometri al 6,5%) per poi continuare con Col du Calvaire (11,4 chilometri al 4,2%) e terminare con l’arrivo di Les Angles (1,7 chilometri al 6,7%). 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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