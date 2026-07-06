Tour de France 2026 tappa di oggi Granollers-Les Angles | orari tv favoriti Assaggio di Pirenei

Notizia in breve

La terza tappa del Tour de France 2026 collega Granollers a Les Angles, attraversando i Pirenei. La frazione, che si svolge tra Spagna e Francia, presenta un percorso impegnativo e complesso da interpretare. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari ancora da definire. Tra i favoriti ci sono ciclisti specializzati nelle salite e nelle tappe di montagna, pronti a affrontare le asperità del tracciato.