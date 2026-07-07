Tour de France 2026 | Scandinavia pigliatutto a Foix

Il danese Mads Pedersen, in forza alla squadra Lidl Trek, ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2026, disputata tra Carcassonne e Foix. La tappa, lunga 182 chilometri, si è conclusa con uno sprint ristretto, nel quale Pedersen ha prevalso sugli altri. Questa vittoria rappresenta la prima sul suolo francese nel corso della presente edizione della corsa.

Il danese Mads Pedersen (Lidl Trek) ha vinto la quarta tappa del 113° Tour de France, la prima sul suolo transalpino, dominando lo sprint ristretto al termine dei 182 chilometri che hanno portato i corridori da Carcassonne a Foix nel Midì. L’iridato di Harrogate 2019 ha percorso la distanza in 4h10”45? precedendo il campione degli Stati Uniti Quinn Simmons, suo compagno di squadra, e lo spagnolo Raul Garcia Pierna (Movistar Team). Con gli uomini di classifica che oggi si sono presi un giorno di riposo, giungendo a 12’58”, la graduatoria esce rivoluzionata. In maglia gialla ora troviamo il norvegese Torstein Træen (Uno X-Mobility) con un vantaggio di 28” sull’uomo in maglia stelle e strisce con un altro atleta della Lidl Trek, il boemo Mathias Vacek, terzo a 3’50. 🔗 Leggi su Tpi.it

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