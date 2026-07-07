Mads Pedersen ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2026, corsa tra Carcassonne e Foix di 181,9 chilometri. Una fuga iniziata e conclusa con una forte accelerazione a 400 metri dal traguardo. È il primo successo di Pedersen in questa edizione e il suo ritorno in vittoria dopo tre anni. La corsa si è sviluppata con una fuga e nessun cambio di leader durante la tappa.

Fuga doveva essere e fuga è stata. A tre anni di distanza è arrivato il momento di tornare ad esultare. Il danese Mads Pedersen, grazie ad una dirompente accelerazione a quattrocento metri dal traguardo, vince la quarta tappa del Tour de France Carcassonne-Foix di 181,9 chilometri. Il corridore della Lidl-Trek capitalizza lo straordinario lavoro compiuto dai compagni di squadra Quinn Simmons, che completa il trionfo dei suoi con il secondo posto, e Mathias Vacek. Conquista la terza posizione lo spagnolo Raúl García Pierna della Movistar Team. Marco Frigo della NSN Cycling Team chiude la sua prova in quarta posizione e si ferma ai piedi del podio dopo un tentativo di attacco nel finale non troppo convinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Tour de France 2026, quarta tappa: spettacolare numero di Pedersen a Foix

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