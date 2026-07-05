Oggi la seconda tappa del Tour de France 2026 si conclude con la salita al Montjuic, una delle sfide più attese. La corsa prevede un percorso pianeggiante fino al traguardo, con una salita breve ma ripida in fase finale. La partenza è programmata alle 10:00, con la conclusione prevista intorno alle 16:30. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con aggiornamenti disponibili anche online.

Barcellona, 5 luglio 2026 – Subito spettacolo al Tour de France. Jonas Vingegaard si è preso la prima maglia gialla dell’edizione 2026, trascinando la Visma al successo della cronometro a squadre e anche con un ottimo Davide Piganzoli, giunto a 28” dal compagno (contavano i tempi individuali dei corridori), mentre il grande battuto è stato Tadej Pogacar, terzo con la Uae a 12” dal danese, sopravanzato anche dalla locomotrice Filippo Ganna, secondo a soli 8” dal leader. Insomma, distacchi ancora contenuti, ma subito con una classifica delineata in cui Juan Ayuso si è difeso a 16” di ritardo ed Evenepoel è stato il deluso di giornata quinto a 19”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026: oggi la tappa 2, spicca la scalata al Montjuic. Percorso, altimetria e orari tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, tappa di oggi Tarragona-Barcellona: orari, tv, favoriti. Subito bagarre sullo strappo del Montjuic!La seconda tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi tra Tarragona e Barcellona, con una distanza di 168,5 chilometri.

Tour de France 2026, la tappa di domani Tarragona-Barcellona: percorso, orari, tvDomani si svolgerà la seconda tappa del Tour de France 2026, con un percorso di 168,5 chilometri tra Tarragona e Barcellona.

Temi più discussi: Tour de France 2026: La classifica generale, le maglie e tutti i risultati di tappa LIVE; Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 - Presentazione Squadre - Video; Guida ufficiosa al Tour de France 2026.

Tour de France 2026: every stage now comes with the Jury’s report, including sanctions, medical bulletins, and in?race checks. Stay informed on stage outcomes, injuries, and regulatory decisions as the race unfolds. Read the full post with stage-by-stage… x.com

Gioco di pronostici sul Tour de France 2026 reddit

Tour de France 2026, 2^ tappa da Tarragona a Barcellona: il percorsoProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo la cronosquadre inaugurale di ieri, vinta dal team Visma-Lease a Bike (con la maglia gialla sull ... tg24.sky.it

Tour de France 2026, Visma-Lease a Bike vince la cronosquadre. Vingegaard in gialloParte oggi la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più ambita al mondo. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso dur ... tg24.sky.it