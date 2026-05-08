Oggi si apre ufficialmente il Giro d’Italia 2026, con la prima tappa che si svolge in Bulgaria. È la 109ª edizione della corsa ciclistica, che quest’anno inizia con una partenza da Nersebar. Sono stati annunciati il percorso, l’altimetria e gli orari di trasmissione in tv, mentre i favoriti sono già stati individuati sulla base delle tappe e delle ultime competizioni. La corsa proseguirà con diverse tappe prima di arrivare in Italia.

Nersebar, 8 maggio 2026 – Via, si parte. L’edizione numero 109 del Giro d’Italia è alle porte con la Grande Partenza 2026 dalla Bulgaria. Oggi, venerdì 8 maggio la prima di tre tappe in suolo bulgaro, fino a domenica, poi giornata di riposo lunedì e rientro in Italia martedì da Catanzaro per la quarta tappa. La conclusione sarà il 31 maggio a Roma con la tradizionale passerella tra i Fori Imperiali. Sarà un Giro che vivrà le sue emozioni in salita e lungo le tre settimane, con un percorso non troppo duro e non eccessivamente selettivo, in cui la cronometro di 42 chilometri alla decima tappa di Viareggio potrebbe rivelarsi decisiva. C’è...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026, oggi tappa 1: percorso, altimetria, orari tv e favoriti

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