La figlia di Totò Schillaci ha condiviso il ricordo del padre, in un evento a Rizziconi che coinvolge anche la presentazione di un libro dedicato al campione. La manifestazione rappresenta un momento di commemorazione e di riconoscimento pubblico, con la comunità che si riunisce per celebrare la figura sportiva e umana di Schillaci. La cerimonia si svolge nel contesto di un tributo collettivo, sottolineando il legame tra il campione e le persone che lo hanno apprezzato nel tempo.

Rizziconi si prepara a un tributo che va oltre la semplice presentazione di un libro: è una celebrazione, un ritorno, un abbraccio collettivo a Totò Schillaci, il papà campione che continua a camminare nella memoria di chi lo ha amato. Sabato 11 luglio, alle 22, nell’area della Scuola Media “G. Casella”, Jessica Schillaci porterà in scena Solo io posso scrivere di te: ricordi di un papà campione, un titolo che è già una dichiarazione d’amore, un gesto filiale che diventa racconto pubblico. La locandina dell’evento parla chiaro: il numero 19, la maglia azzurra, la figura di un uomo che ha vissuto il calcio come destino e come promessa. Jessica, con la forza delle parole che nascono dal cuore, ricostruisce l’eredità emotiva di un padre che non è stato solo atleta, ma guida, esempio, presenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - TOTÒ SCHILLACI, IL RACCONTO DELLA FIGLIA JESSICA: RIZZICONI RICORDA UN GRANDE CAMPIONE

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