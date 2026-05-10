Negli anni Ottanta, Giuseppe “Pino” Leto è stato uno dei protagonisti della boxe siciliana, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sulla disciplina a livello nazionale. Dopo aver ottenuto risultati di rilievo in quel periodo, Leto ricorda i tempi in cui guadagnava bene con i combattimenti e aiutava chi gli stava vicino. Oggi, afferma, i contatti e le relazioni sono scomparsi, lasciandolo con meno supporto e riconoscimenti.

Sul finire degli anni Ottanta, quando la boxe italiana era ancora una potenza mondiale, Giuseppe “Pino” Leto si prese il suo pezzo di gloria. Nato e cresciuto tra i vicoli della Vucciria di Palermo, Leto scalò le gerarchie del ring fino a diventare campione europeo dei pesi Superwelter. Per capire il peso di quel traguardo, basti pensare che oggi l’Italia esprime un solo campione EBU. In precedenza Leto aveva vinto il titolo italiano, lo aveva difeso, poi perso, quindi riconquistato e difeso altre due volte. Un vero protagonista di quella decade. Appesi i guantoni al chiodo, Pino non ha mai abbandonato la sua terra. È diventato maestro di strada, insegnando il pugilato ai ragazzi del quartiere per sottrarli alle tentazioni pericolose della criminalità, trasformando la boxe in una sorta di scudo sociale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Pino Leto, il Totò Schillaci della boxe siciliana: “Quando combattevo guadagnavo bene e aiutavo chiunque. Ora sono spariti tutti”

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