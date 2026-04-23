Incontro con Jessica Schillaci da Spazio Cultura | la figlia del calciatore presenta il libro sul papà

Mercoledì 29 aprile alle 17:30 si terrà a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo un incontro con Jessica Schillaci, figlia di un ex calciatore. Durante l'evento, sarà presentato il suo libro intitolato “Solo io posso scrivere di te”. L’appuntamento si svolgerà nel contesto di una presentazione dedicata alla sua opera letteraria.

Mercoledì 29 aprile alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Jessica Schillaci per la presentazione del suo libro “Solo io posso scrivere di te”. Ricordi di un papà campione, dove, con voce genuina, onesta, forte e profonda, la figlia del grande calciatore ci.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Da Spazio Cultura incontro con Fabienne Kandala: l'autrice presenta "L'anima del musicista"Mercoledì 22 aprile alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Fabienne Kandala autrice del libro “L'anima del...

Presentazione del libro “L'orchidea”: da Spazio Cultura incontro con lo scrittore Fabio CerauloMercoledì 18 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, presentazione del libro di Fabio Ceraulo “L'orchidea”, novità...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: A furmicalora di Mariuccia Noto, al Circolo della stampa di Palermo, giovedì 23 aprile alle 18.

Totò Schillaci, il ricordo della figlia Jessica in un libro: Nelle sue imperfezioni era unicoA quasi un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci dopo una lunga lotta contro un tumore, la primogenita del bomber delle Notti Magiche, Jessica, ha deciso di affidare i ricordi di una vita con papà ... gazzetta.it

Totò Schillaci, la figlia Jessica: Solo quando si è ammalato ci siamo avvicinati davveroA un anno dalla morte di Totò Schillaci, sono ancora in tanti a ricordare il mito del calcio. Quell’uomo che da Palermo ha volato alto, costruendo una carriera brillante come poche. Ma anche un uomo ... dilei.it