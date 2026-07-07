Durante la quarta tappa del Tour de France 2026, Torstein Træen, che indossava la maglia gialla, ha conquistato la vittoria di tappa. È stato scoperto che aveva un tumore ai testicoli durante un controllo antidoping. La classifica generale è stata modificata, con Mads Pedersen che ha ottenuto il successo della giornata grazie a una lunga fuga, mentre Træen ha lasciato il podio.

La quarta tappa del Tour de France 2026 cambia il volto della classifica generale. Mentre Mads Pedersen firma il successo di giornata grazie a una lunga fuga, il vero colpo lo mette a segno Torstein Træen. Il norvegese della Uno-X Mobility, rimasto nel drappello di testa e favorito dal ritardo di oltre 13 minuti accusato dai big, sfila la maglia gialla a Tadej Poga?ar e diventa il nuovo leader della Grande Boucle. Per il corridore nato il 16 luglio 1995 è il punto più alto di una carriera costruita con pazienza, ma anche segnata da una vicenda personale drammatica. Nel maggio 2022, dopo un ottimo avvio di stagione con il nono posto alla Volta a Catalunya e la conquista della classifica degli scalatori al Tour of the Alp s, un controllo antidoping gli cambiò la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torstein Træen, la maglia gialla a sorpresa del Tour de France: ha avuto un tumore ai testicoli, scoperto con un controllo antidoping

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