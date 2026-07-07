Oggi, durante la tappa del Tour de France, la corsa si concentra su una possibile volata a Foix. Træen sogna di indossare la maglia gialla, mentre la classifica generale vede il leader con circa un minuto e dieci secondi di vantaggio sui principali inseguitori. Il gruppo maglia gialla si trova a poco più di undici minuti dal primo, e il gruppetto di Pidcock è a circa dodici minuti e tredici secondi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.22 La testa della corsa ha 1? 10? sul gruppetto inseguitori, 11? 47? sul gruppo maglia gialla e 12? 13? sul gruppetto Pidcock. 17.20 Per Træen non sarebbe la prima volta in vetta alla classifica generale di un grande giro. Nel 2025 il norvegese ha indossato la maglia rossa alla Vuelta a España per quattro tappe. 17.17 Foratura per Pidcock 17.16 20 chilometri all’arrivo. 17.14 In testa al gruppetto c’è Quinn Simmons seguito da Mathias Vacek. Lavoro spettacolare della Lidl Trek per Mads Pedersen, che a questo punto della corsa è il favorito numero 1 per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata a Foix? Træen sogna la maglia gialla

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TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay

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