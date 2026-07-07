Un poliziotto è stato sospeso a Torino dopo gli scontri durante il derby. I sindacati di polizia criticano la decisione, definendola un segnale preoccupante. La procura aveva richiesto misure più severe, ma il giudice ha deciso per la sospensione. La questura non ha fornito dettagli sulle accuse specifiche. La sospensione riguarda il poliziotto coinvolto negli scontri, mentre le autorità continuano a indagare sui fatti accaduti.

Per i sindacati di polizia, e la difesa del poliziotto, è una vittoria a metà. Perché accanto al rigetto della richiesta della procura di applicare nei confronti dell’agente del V reparto mobile del capoluogo piemontese la misura della custodia cautelare domiciliare per i fatti accaduti il 24 maggio scorso prima del derby della Mole, il gip del tribunale di Torino ha disposto la sospensione dal servizio per dodici mesi. Che significa, per un operatore delle Forze dell’ordine poco più che trentenne, percepire per i prossimi mesi solo il 50% dello stipendio. Lo scorso 4 luglio il capo della procura, Giovanni Bombardieri, aveva diffuso una nota stampa per ufficializzare la richiesta della detenzione domiciliare a seguito del «quadro indiziario grave» nei confronti del poliziotto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Torino, poliziotto sospeso per gli scontri al derby. Ira dei sindacati: "Segnale pericoloso"

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Derby Torino-Juve, violenti scontri prima della partita: tifoso in codice rosso

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