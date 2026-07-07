Un poliziotto coinvolto negli scontri di maggio a Torino, durante i quali un tifoso della Juventus di 36 anni è stato ferito con un lacrimogeno, sarà sospeso dal servizio per un anno. La decisione riguarda l’accusa di aver causato lesioni al tifoso durante gli scontri prima del derby cittadino. La sospensione è stata adottata dalle autorità di pubblica sicurezza. La vicenda si è svolta nel contesto degli incidenti verificatisi alla fine di maggio.

Il poliziotto accusato di aver ferito con un lacrimogeno Marco Leonardo Basoccu, un tifoso della squadra di calcio della Juventus, di 36 anni, durante gli scontri avvenuti a Torino alla fine di maggio prima del derby cittadino, è stato sospeso dal servizio per un anno. La misura è meno severa di quella chiesta dalla procura, che aveva richiesto per lui gli arresti domiciliari che sono una misura cautelare rara in circostanze di questo tipo. Qualche ora prima dell’inizio della partita i gruppi di tifosi di Torino e Juventus si erano radunati vicino allo stadio, e la polizia era riuscita a creare un cordone e limitare i contatti tra i due gruppi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Il poliziotto accusato di aver ferito un tifoso della Juventus durante gli scontri del derby di maggio verrà sospeso per 1 anno

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