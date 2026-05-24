Juventus-Torino derby non comincia Gli scontri e la richiesta dei tifosi | Non giocate

Prima della partita tra Juventus e Torino si sono verificati scontri tra i tifosi e una richiesta di non giocare da parte di alcuni sostenitori. La gara, in programma per l'ultima giornata di campionato, è stata accompagnata da tensioni e disordini. La Juventus spera in risultati favorevoli dagli altri incontri per ottenere la qualificazione in Champions League, ma il derby non è ancora iniziato a causa dell’alta tensione tra le tifoserie.

(Adnkronos) – Caos e alta tensione prima di Torino-Juventus. Oggi, domenica 24 maggio, i bianconeri affrontano i granata nel derby della Mole dell'ultima giornata, sperando in risultati favorevoli dagli altri campi che potrebbero regalare la (difficile) qualificazione in Champions League. Il prepartita però è stato caratterizzato da violenti scontri tra le due tifoserie avvenuti nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit

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