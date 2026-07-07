A Tokyo si registra un aumento degli episodi di violenza contro gli operatori delle ambulanze, secondo i dati del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. La città sta vivendo un incremento dei casi, evidenziando un quadro di escalation di aggressioni rivolte a chi lavora nel settore dell’emergenza sanitaria. Non sono stati forniti dettagli su numeri specifici o modalità degli attacchi.

Un Giappone meno noto e soprattutto inaspettato emerge dai dati del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Tokyo. La città sta diventando vittima e carnefice di un’ondata di violenza rivolta agli operatori delle ambulanze. La percentuale di dipendenti ad affrontare un rischio crescente di aggressioni verbali e fisiche risultava essere già elevato nel 2025. Quest’anno, tuttavia, sembra essere destinata ad aumentare. Gli operatori delle ambulanze presi di mira a Tokyo: a rischio la sicurezza e l’efficienza. L’anno scorso il numero di personale aggredito verbalmente e fisicamente ha raggiunto i 24 casi. Nel 2026, però, la situazione non sembra essere prossimo al miglioramento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tokyo, escalation di violenza contro gli operatori delle ambulanze: i casi sono in aumento

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