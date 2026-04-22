Piste del Tonale in aumento gli incidenti | 446 soccorsi e ci sono pure casi gravi

La stagione invernale sulle piste del comprensorio Pontedilegno-Tonale si è conclusa con 446 interventi di soccorso, in crescita rispetto all’anno precedente. Tra gli interventi, alcuni riguardano casi gravi, mentre altri sono di minore entità. I dati evidenziano un aumento nel numero di soccorsi rispetto alla stagione precedente, segnalando una maggiore presenza di incidenti sulle piste.

Sulle piste del comprensorio Pontedilegno-Tonale la stagione invernale si chiude con numeri che parlano chiaro: 446 interventi di soccorso e un aumento netto rispetto allo scorso anno. Non solo cadute accidentali, ma anche scontri, malori improvvisi e situazioni critiche che hanno richiesto il.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sci, incidenti e controlli: 446 soccorsi sulle piste del Tonale; Passo del Tonale, i numeri della stagione: stranieri più del 60% degli sciatori soccorsi; Soccorso sulle piste Ponte di Legno-Tonale: il bilancio della Polizia; Ponte di Legno - Tonale. Polizia di Stato; soccorso piste. Bilancio stagione invernale 2025-2026.

Sci, incidenti e controlli: 446 soccorsi sulle piste del TonaleSono 446 le persone soccorse sulle piste del comprensorio Pontedilegno-Tonale nella stagione invernale 2025-2026. Un bilancio che segna un aumento degli interve ... elivebrescia.tv

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I carabinieri sciatori vigilano sulle piste da sci. Il bilancio della stagione 2025-2026 nei comprensori della Valle Camonica tra Borno e Ponte di Legno-Tonale. - facebook.com facebook