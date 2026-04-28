A Parma, le zone dell’Itis nel centro della città sono state teatro di numerosi episodi di violenza tra studenti, con risse e aggressioni che si sono verificati negli ultimi tempi. Le liti si sono ripetute in diversi momenti, coinvolgendo gruppi di giovani e creando preoccupazione tra insegnanti e genitori. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità locali, che stanno monitorando gli episodi e valutando eventuali interventi.

? Cosa sapere Risse e aggressioni tra gli studenti colpiscono le zone dell'Itis nel centro di Parma.. Sos Parma e le forze politiche chiedono presidi fissi e controlli nelle aree scolastiche.. Matilde Viglioli di Sos Parma e Alfonso Fedi segnalano un’escalation di aggressioni ai giovani davanti all’Itis, nel cuore del centro storico di Parma, dopo le immagini trasmesse oggi da Mattino 5. Le telecamere della trasmissione televisiva hanno puntato il dito proprio su uno dei nodi più caldi della città, dove la sicurezza degli studenti è diventata un tema di urgenza sociale. Le strade che circondano l’istituto tecnico sono diventate il palcoscenico di scontri che colpiscono i ragazzi sia dentro che fuori dai cancelli scolastici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, terrore sotto l’Itis: l’escalation di violenza tra gli studenti

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