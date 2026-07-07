toano truffa pensionato col sistema dello spoofing

Toano (Reggio Emilia), 7 luglio 2026 – Con sofisticate tecniche informatiche ha tentato di sostituirsi a persone ed istituzioni sulle quali la vittima aveva massima fiducia, riuscendo purtroppo nel suo intento. Ma il presunto colpevole è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Toano, che hanno indagato su un caso di truffa, che vede indagato un uomo di 58 anni, residente a Gallarate, in provincia di Varese, già noto alle forze dell’ordine. Vittima è un pensionato di 76 anni, di Toano, ingannato da una messinscena orchestrata con diabolica precisione, con il sistema dello “spoofing”. Attraverso la manipolazione dei protocolli di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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