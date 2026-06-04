Le forze dell'ordine hanno smantellato una truffa da 900mila euro che utilizzava intelligenza artificiale e tecniche di spoofing. I truffatori hanno clonato le voci dei familiari delle vittime e manipolato i numeri di telefono ufficiali per convincere le persone a effettuare pagamenti. Le tecniche digitali impiegate includevano la falsificazione delle chiamate e l’imitazione delle voci, rendendo difficile distinguere le comunicazioni false da quelle autentiche.

Come hanno fatto i truffatori a clonare le voci dei familiari?. Quali tecniche digitali hanno usato per falsificare i numeri ufficiali?. Chi sono i 44 individui denunciati dai Carabinieri?. Come sono riusciti gli inquirenti a recuperare i gioielli e i contanti?.? In Breve 44 persone denunciate per 39 episodi di frode tra novembre 2025 e maggio. Uso di spoofing per simulare numeri di polizia, carabinieri e banche. Clonazione vocale tramite IA per simulare familiari e generare pressione psicologica. Recupero parziale di denaro, gioielli e oro per oltre 900mila euro. 44 persone denunciate dai Carabinieri per una maxi truffa da 900mila euro che ha colpito i risparmi di numerosi romani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ameve.eu - Roma, smantellata truffa da 900mila euro con IA e spoofing

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, anziana finge di credere alla truffa per far arrestare i truffatori

Notizie e thread social correlati

Roma, banda delle rapine “high-tech” smantellata: arresti per il colpo da 900mila euro ai ParioliNella mattinata di martedì, cinque persone sono state arrestate durante un'operazione della Polizia di Stato che ha smantellato una banda...

Spoofing e IA per raggirare i cittadini, 44 denunce a Roma: recuperata refurtiva per quasi 1 milione di euroA Roma, 44 persone sono state denunciate per truffe digitali che utilizzavano spoofing e intelligenza artificiale per ingannare cittadini.

Temi più discussi: Truffa da mezzo milione di euro, professoressa raggirata dal finto poliziotto; Camorristi truffano il cartello colombiano, droga e regolamento di conti: 4 arresti; Anzio-Nettuno, smantellata maxi truffa da oltre mezzo milione: false prenotazioni e carte clonate, 17; Che fai a Capodanno? Vado a Roccaraso. Ma la casa non c’è: truffa internazionale da mezzo milione.

Truffe agli anziani e estorsioni: smantellata rete criminale tra Roma e Napoli, 5 arresti dei CarabinieriUn’operazione di rilievo è stata condotta su disposizione della Procura della Repubblica di Roma contro la criminalità organizzata responsabile di truffe ed estorsioni ai danni di anziani. Le attività ... ilmessaggero.it

Truffe online, carte di credito clonate, smantellata rete criminale tra Anzio e Nettuno. Misure cautelari per 17 personeTruffe online, carte di credito clonate, smantellata rete criminale tra Anzio e Nettuno. Misure cautelari per 17 persone - ... ilgranchio.it