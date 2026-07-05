Nella prima giornata di qualificazioni dello skeet femminile a Lonato del Garda, 86 tiratrici si sono sfidate sulle pedane bresciane. Tra le italiane, Bongini e Bartolomei hanno ottenuto risultati positivi nelle prime due serie, dimostrando una buona performance. La competizione prosegue con le successive sessioni di qualificazione, mentre le atlete si preparano alle fasi successive della gara.

Si completa la prima giornata delle qualificazioni dello skeet femminile a Lonato del Garda, sede della tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: sono 86 le tiratrici protagoniste sulle pedane bresciane, con le azzurre che ben si difendono dopo le prime due serie. Dopo 50 dei 125 piattelli previsti, infatti, comanda con uno score immacolato la coppia composta dalla transalpina Noemie Battault e dall’azzurra Giada Longhi, con quest’ultima, però, in gara soltanto per il ranking e dunque senza possibilità di accesso in finale. Nel quintetto a quota 4950, invece, si trova un’altra azzurra, Sara Bongini, assieme alla svedese Victoria Laon, alle statunitensi Samantha Simonton e Dania Jo Vizzi, ed alla cinese Che Yufei (solo per il ranking). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, bene Bongini e Bartolomei nella prima giornata dello skeet a Lonato

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