Ti ricordi quell'estate a Fregene? | la battuta di Simpatici e Antipatici censurata in tv fa discutere
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Il film di Christian De Sica "Simpatici e Antipatici" viene mandato in onda con la censura delle battute più scomode. Si riapre il dibattito sul politicamente corretto e il produttore Valsecchi promette: "Possiamo proporre a Mediaset la versione integrale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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