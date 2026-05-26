L'infermiera intervenuta alla Sanità per il 12enne accoltellato dal padre | Quell'uomo ha tentato di strangolarmi

Un'infermiera del 118 intervenuta in via Vergini per soccorrere un ragazzo di 12 anni accoltellato dal padre è stata aggredita dall'uomo. Durante l'intervento, l'uomo ha punto lei, se stesso e il bambino con un ago e le ha stretto le mani al collo. L'infermiera ha riferito che l'uomo ha tentato di strangolarla durante l'aggressione. La polizia ha arrestato l'uomo e ha soccorso i presenti.

L'infermiera del 118 intervenuta in via Vergini per soccorrere il 12enne accoltellato dal padre è stata a sua volta aggredita: l'uomo ha punto lei, se stesso e il bambino con un ago e le ha stretto le mani al collo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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12 accoltellato in rione Sanità, padre arrestato per tentato omicidio

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