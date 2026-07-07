Un 23enne è stato arrestato dopo aver perseguitato una 17enne per mesi. La giovane aveva conosciuto l’uomo durante una serata tra amici nel settembre 2023 e, dopo un periodo di silenzio, aveva ripreso i contatti a dicembre del 2025. Da quel momento, l’uomo ha minacciato e molestato la ragazza, dicendole: “Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro”. La polizia ha fermato il 23enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Si erano conosciuti durante una serata tra amici, nel settembre 2023. Poi, per oltre due anni, nessun contatto. Fino al dicembre del 2025, quando un 23enne ha iniziato a perseguitare una ragazza di 17 anni, trasformando il suo rifiuto in una lunga sequenza di minacce, molestie e intimidazioni culminate con un riferimento esplicito al femminicidio di Martina Carbonaro, l a 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato. È accaduto a Casoria, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato il giovane con l’accusa di atti persecutori. Il 23enne si trova ora in carcere, in attesa di giudizio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto è iniziato con una serie di messaggi su WhatsApp, ai quali si sono aggiunti quelli inviati tramite Instagram e TikTok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro”: perseguita una 17enne per mesi, arrestato 23enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casoria, perseguita 17enne e la minaccia: “Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro”. Arrestato 23enneUn uomo di 23 anni è stato arrestato dopo aver perseguitato per mesi una ragazza di 17 anni.

Minaccia una 17enne: “Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro”Una ragazza di 17 anni ha ricevuto una minaccia via messaggio, in cui le è stato detto: “Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro”.

Si parla di: ‘O PRUVERBIO D’ ‘O JUORNO. Martedì 7 luglio 2026.

Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro, arrestato 23enneLe ha inviato un link sulla morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra ad Afragola, in provincia di Napoli, dal suo ex fidanzato 23enne. E poi le ha scritto: Ti faccio uscire al T ... rainews.it

Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro: 23enne arrestato per stalking e minacceTi faccio uscire al Tg5 dice lui e le gira un link alla notizia della morte di Martina Carbonaro. Arrestato un 23enne ... dire.it