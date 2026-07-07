Minaccia una 17enne | Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro

Una ragazza di 17 anni ha ricevuto una minaccia via messaggio, in cui le è stato detto: “Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro”. Nella comunicazione le è stato inviato anche un link riguardante la morte della 14enne uccisa a colpi di pietra, avvenuta ad Afragola, vittima del suo ex fidanzato. La polizia sta indagando sull’episodio e sulle motivazioni del messaggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le ha inviato un link sulla morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra ad Afragola dal suo ex fidanzato. E poi le ha scritto: “Ti faccio uscire al Tg5. Ti faccio fare questa fine! Tu sei infame ti devo sparare!”. E’ stato il culmine non certo l’inizio di una storia di persecuzioni e di minacce subìta da una 17enne di Casoria, in provincia di Napoli. La ragazzina lo aveva conosciuto nel settembre 2023. Avevano trascorso una normale serata e poi non si erano più sentiti fino al dicembre 2025. Da allora sono iniziate le richieste di fidanzamento, le minacce fino all’invio del link sulla morte di Martina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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